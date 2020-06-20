В интернете продают мини-ПК размером с ладонь – он имеет процессор Celeron J4115 и много других интересных фишек
Почти у каждого дома стоят разных размеров компьютеры. Все они схожи между собой и отличаются погрешностями в размере 20-50 см. Недавно в сети появились изображения Odroid H2+ – это очень маленький компьютер, предназначенный для использования в любом удобном месте. Данный ПК максимально компактен. Он вмещает в себя не самую мощную (точно не игровую) материнскую плату, на которой припаян точно такой же мини-процессор x86 Intel Celeron J4115 с четырьмя ядрами и 2.5 Гбит порт Ethernet.
Кроме прочего, система также позволяет эксплуатировать два порта SODIMM с максимальной оперативной памятью DDR4 32 ГБ. Чтобы в любой момент подключить к ПК нужный накопитель, на нём установлен слот M.2 для шины 4x PCIe 2.0. При включении автоматически запускается радиатор, что делает компьютер абсолютно бесшумным. В дополнение ко всему этому разработчики оставили место для четырёх разъёмов USB-A, двух USB 3.2 Gen1 и одного HDMI 2.0. К слову, сыграть на нём в Mario Kart удалось без зависаний и любых других проблем.
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