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Почти у каждого дома стоят разных размеров компьютеры. Все они схожи между собой и отличаются погрешностями в размере 20-50 см. Недавно в сети появились изображения Odroid H2+ – это очень маленький компьютер, предназначенный для использования в любом удобном месте. Данный ПК максимально компактен. Он вмещает в себя не самую мощную (точно не игровую) материнскую плату, на которой припаян точно такой же мини-процессор x86 Intel Celeron J4115 с четырьмя ядрами и 2.5 Гбит порт Ethernet.

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Система компьютера включает в себя множество соединений и интерфейс SATA, поэтому вполне может использоваться в качестве сервера для хранения данных. Материнская плата не выходит за рамки ладони, то есть обладает размерами 11 х 11 х 4,7 см. Для своих маленьких масштабов она выглядит крайне крепко и надёжно.

Кроме прочего, система также позволяет эксплуатировать два порта SODIMM с максимальной оперативной памятью DDR4 32 ГБ. Чтобы в любой момент подключить к ПК нужный накопитель, на нём установлен слот M.2 для шины 4x PCIe 2.0. При включении автоматически запускается радиатор, что делает компьютер абсолютно бесшумным. В дополнение ко всему этому разработчики оставили место для четырёх разъёмов USB-A, двух USB 3.2 Gen1 и одного HDMI 2.0. К слову, сыграть на нём в Mario Kart удалось без зависаний и любых других проблем.

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