Графику для презентации PlayStation 5 создавал российский художник Максим Жестков
Каждый, кто смотрел прямую трансляцию Sony PlayStation 5 на прошлой неделе, заметил, что создатели постарались сделать её как можно красивее и эффектнее. То и дело перед зрителями вырисовывались различные фигуры из перестраивающихся в геометрические узоры пульсирующих сфер. Качество графики безоговорочно было на высоте.
рекламаСпециально для тех, кто всё ещё не верит, что именно отечественная студия разрабатывала анимации, мы покажем ещё две картинки, а вы попытайтесь угадать, где работа Sony, а где Максима Жесткова.
Наверняка, не смотревший презентацию человек не отличил бы два кадра друг от друга (первый с трансляции PS5), поэтому можно сделать вывод, что российская студия получила от Sony заказ на создание такой впечатляющей графики. На прямой вопрос об этом японская компания отказалась комментировать ситуацию.
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