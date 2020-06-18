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Каждый, кто смотрел прямую трансляцию Sony PlayStation 5 на прошлой неделе, заметил, что создатели постарались сделать её как можно красивее и эффектнее. То и дело перед зрителями вырисовывались различные фигуры из перестраивающихся в геометрические узоры пульсирующих сфер. Качество графики безоговорочно было на высоте.

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Презентация PS5



Работа отечественного художника реклама Специально для тех, кто всё ещё не верит, что именно отечественная студия разрабатывала анимации, мы покажем ещё две картинки, а вы попытайтесь угадать, где работа Sony, а где Максима Жесткова. Специально для тех, кто всё ещё не верит, что именно отечественная студия разрабатывала анимации, мы покажем ещё две картинки, а вы попытайтесь угадать, где работа Sony, а где Максима Жесткова. Наверняка, не смотревший презентацию человек не отличил бы два кадра друг от друга (первый с трансляции PS5), поэтому можно сделать вывод, что российская студия получила от Sony заказ на создание такой впечатляющей графики. На прямой вопрос об этом японская компания отказалась комментировать ситуацию.

Источник. реклама

Присмотревшись к картинке тщательнее, можно увидеть почти стопроцентное сходство с работами российского медиа-художника Максима Жесткова. Некоторые его творения в точности напоминают графику Sony. Судите сами.