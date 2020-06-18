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Вот уже давненько мы не информировали вас о новых скидках в магазине PlayStation Store. В сегодняшней новости вы увидите 4 популярные игры от всем известных разработчиков, которые не только вернут позитив и хорошее настроение во время прохождения любимых игр, но ещё и заставят изрядно "попотеть" над решением непростых задач.

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Перед вами четвертая часть серии игр Darksiders от студии Vigil Games (сейчас называется Airship Syndicate). История игры рассказывает увлекательную историю о том, как Обугленный Совет миллионы лет поддерживал порядок и мир во вселенной. В один момент всадникам Апокалипсиса приказали убить своих собратьев, после чего уничтожить короля демонов – Люцифера. Во время игры доступно свободное переключение между двумя персонажами: Войной и Раздором. Сейчас игра доступна со скидкой в 30% за 2 240 рублей.

Bloodborne

Bloodborne – это красивый Action/RPG от FromSoftware, события которого разворачиваются в охваченном чумой вымышленном городе Ярнам. Главной задачей игрока является уничтожение всех боссов, попавшихся под руку. Критики и сами геймеры очень высоко оценили игру, за счёт чего её наградили множеством престижных премий. В PlayStation Store её можно купить за 850 рублей со скидкой в 57%.

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Ещё одна Action/RPG продаётся по сниженной цене. В некоторых деталях геймплей игры очень напоминает Dark Souls, где, чтобы постоянно не умирать, нужно соблюдать осторожность и вести аккуратные бои без потерь здоровья. Так как релиз игры удался, на E3 2018 Sony анонсировали вторую часть под названием Nioh 2. Приобрести игру за 600 рублей (скидка 50%) можно до 25 июня.

Watch Dogs 2

И, наконец, самое выгодное предложение – мультиплатформенный боевик Watch Dogs 2 от Ubisoft. Главной особенностью игры является обширный открытый мир со множеством квестов и всевозможных заданий. Структура квестов опытному игроку может напомнить классические ограбления в GTA 5, но в отличие от неё, герои данной игры не являются убийцами, а всего лишь промышляют хакерством. Основным элементом прохождения является стелс, однако применение оружия тоже не исключено. По скидке в 77% (900 рублей) она будет продаваться до 25 июня.