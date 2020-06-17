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Ожидается, что в ноябре этого года две мировые компании Sony и Microsoft представят свои фирменные консоли нового поколения, после чего между ними начнётся борьба за пальму первенства. Пока ведущие аналитики спорят, кто же продаст больше устройств, крупный ресторан общественного питания KFC тоже подключился к "консольной войне".

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В то время, как обе компании находятся на растущей волне популярности, маркетологи KFC решили воспользоваться большим интересом пользователей к игровым приставкам и создать своё собственное творение под названием KFConsole. Сообщил об этом недавний твит , опубликованный со страницы KFC Gaming. Он чётко показывает, как обыкновенная коробка с крылышками превращается в настоящую игровую консоль с необычным футуристическим дизайном и яркой кнопкой включения.

По данным видео можно сказать, что будущая приставка KFConsole сможет обеспечить геймерам настоящее 4К и железные 120 FPS. Пока нельзя точно быть уверенным в том, существует ли консоль на самом деле, но если KFC всё же доведёт задумку до конца, то в ноябре на полках магазинов кроме PlsyStation 5 и Xbox Series X будет лежать дизайнерская KFConsole, притом цена на неё явно будет в разы меньше, чем на новое поколение, ведь разработчики не смогут внедрить в неё столько же мощности, да и не слишком большой размер устройства говорит о его средних возможностях. На данный момент ролик посмотрели уже 4 миллиона человек.

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