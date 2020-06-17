У PlayStation 5 и Xbox Series X возможно появится серьёзный конкурент – KFC может представить свою фирменную консоль KFConsole в ноябре
Ожидается, что в ноябре этого года две мировые компании Sony и Microsoft представят свои фирменные консоли нового поколения, после чего между ними начнётся борьба за пальму первенства. Пока ведущие аналитики спорят, кто же продаст больше устройств, крупный ресторан общественного питания KFC тоже подключился к "консольной войне".
По данным видео можно сказать, что будущая приставка KFConsole сможет обеспечить геймерам настоящее 4К и железные 120 FPS. Пока нельзя точно быть уверенным в том, существует ли консоль на самом деле, но если KFC всё же доведёт задумку до конца, то в ноябре на полках магазинов кроме PlsyStation 5 и Xbox Series X будет лежать дизайнерская KFConsole, притом цена на неё явно будет в разы меньше, чем на новое поколение, ведь разработчики не смогут внедрить в неё столько же мощности, да и не слишком большой размер устройства говорит о его средних возможностях. На данный момент ролик посмотрели уже 4 миллиона человек.
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