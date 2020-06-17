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Выход PlayStation 5 никак не повлияет на PS4 – Sony будет поддерживать приставку несмотря ни на что

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Несмотря на то, что уже в конце этого года на рынке появится новое поколение игровых консолей, разработчики не планируют прекращать поддерживать старые. По крайне мере, такой позиции придерживается Sony. Многие из тех, кто сейчас имеет приставку, с радостью перешли бы на PlayStation 5, однако не каждый может себе позволить такое удовольствие, тем более, что официальная цена до сих пор держится в секрете.

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Учитывая то, что Sony вложила в новую консоль огромное количество времени и сил, сделав её более-менее похожей на устройство из недалёкого будущего, многие фанаты компании подумали, что старую PS4 с выходом PlayStation 5 перестанут поддерживать, а через некоторое время и вовсе забудут, отправив "на свалку истории", но это не так.

Вице-президент PlayStation по UX-дизайну Мэтт Маклаурин недавно заявил, что компания продолжительное время будет вкладывать немалые средства в развитие PS4 наравне с PS5 после её выхода. Это означает, что для старого (нынешнего) поколения будут всё также выходить хорошие и интересные игры. Создатели не перестанут оптимизировать её или вносить некие поправки, и хоть Мэтт Маклаурин и не дал чётких сроков, его слова обнадёживают десятки миллионов геймеров по всему миру.
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