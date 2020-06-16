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Бытует легенда, что много-много лет назад геймеры не были вынуждены платить за покупку игры или микротранзакции в ней, получая уникальные предметы или навыки. Тогда всё было максимально просто – вовсе не впечатляющая графика, примитивная стрельба и нереалистичная ходьба, но это не имело значения при игре в легендарную Counter-Strike 1.6, где каждый выстрел мог решить исход раунда. Большинство игроков до сих пор считает её одной из лучших в своём роде. С того времени игры существенно изменились, но даже сейчас всеми любимый шутер пользуется популярностью.

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Несмотря на то, что многие фанаты игры до сих пор держат клиент с ней на рабочем столе, чтобы в любой момент вспомнить былые времена, большинство её уже удалило. Специально для тех, кто "распрощался" с шутером и не хочет его заново скачивать, энтузиасты смогли транспортировать CS 1.6 в классический браузер.

Снова проверить себя на меткость и реакцию можно, зайдя на сайт проекта. Уже сейчас в браузерную версию Counter-Strike играют около 2 000 людей, но это число постоянно увеличивается. Возможно, уже через несколько месяцев там будут "сидеть" сотни тысяч игроков. На данный момент функция игры с ботами недоступна, пользователям предлагается только мультиплеер.