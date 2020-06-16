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Не за горами выход нового поколения процессоров Intel Tiger Lake, которые ожидаются в конце 2020 года. По сообщениям источника, кроме того, что 11-поколение будет изготавливаться на 10-нм техпроцессе, оно также принесёт пользователям стабильную защиту от вирусных атак под названием Intel Control-Flow Enforcement Technology (Intel CET).

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Создана она для защиты от нелегальных взломов и проникновения вредоносных программ, разработчики которых часто используют потоки управления. Поскольку прогресс движется со стремительной скоростью, хакеры то и дело изобретают новые методы обхода встроенной защиты, такие как, например, Return Oriented Programming (ROP) или Transition Oriented Programming, также известный как TOP. Чаще всего обнаружить такие атаки очень сложно из-за того, что взломщики изменяют код определённой программы, нарушая её работоспособность.

С помощью (Intel CET) оба способа обхода защиты будут блокироваться на системном уровне, без каких-либо сторонних действий. Все возможности будут встроены в аппаратное обеспечение процессоров нового поколения. Сейчас Intel уже трудится над воплощением проекта в операционную систему Windows 10 от Microsoft, а в будущем он станет доступен на серверных и настольных платформах. Возможно, что через некоторое время Intel встроит технологию в более старые процессоры, но никакой информации об этом пока что нет.

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