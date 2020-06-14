Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие фанаты серии игр GTA пытаются предугадать, когда же новая Grand Theft Auto 6 выйдет в свет, и кто сможет в неё поиграть. Новые сведения о ней появляются часто, однако ни одно из них не подтвердилось. Похоже, что сейчас в руки игроков попала единственная действительно точная информация. Получить её помогло недавнее крупное событие, посвящённое Xbox Series X.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Как мы знаем, абсолютно все части прошлых игр GTA были оптимизированы не под одну конкретную платформу, а сразу под все, чтобы затронуть как можно большую аудиторию и, соответственно, получить максимальный доход. Исходя из 115 миллионов проданных копий, можно сделать вывод, что это сработало. На недавнем мероприятии Xbox Series X-Event, проходившем в четверг 7 мая, компания Microsoft показала логотипы всех производителей будущих игр для своей приставки. Просматривая их, пользователи Reddit обнаружили, что не хватает логотипа Rockstar Games.

Этот факт и лёг в основу теории, что новая Grand Theft Auto 6 будет выпущена не как общедоступная кроссплатформенная игра, а как эксклюзив исключительно для PlayStation 5. Конечно, данная теория имеет и свои недостатки. Так, например, вспоминая вышеупомянутые продажи прошлой части, контракт на эксклюзивность должен стоить Sony неимоверных растрат, поэтому говорить наверняка нельзя.

Источник.