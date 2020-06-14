GTA 6 будет эксклюзивом для PlayStation 5 – поиграть в игру не удастся ещё долгое время
Многие фанаты серии игр GTA пытаются предугадать, когда же новая Grand Theft Auto 6 выйдет в свет, и кто сможет в неё поиграть. Новые сведения о ней появляются часто, однако ни одно из них не подтвердилось. Похоже, что сейчас в руки игроков попала единственная действительно точная информация. Получить её помогло недавнее крупное событие, посвящённое Xbox Series X.
Этот факт и лёг в основу теории, что новая Grand Theft Auto 6 будет выпущена не как общедоступная кроссплатформенная игра, а как эксклюзив исключительно для PlayStation 5. Конечно, данная теория имеет и свои недостатки. Так, например, вспоминая вышеупомянутые продажи прошлой части, контракт на эксклюзивность должен стоить Sony неимоверных растрат, поэтому говорить наверняка нельзя.
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