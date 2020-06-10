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В конце этого года Microsoft представит свою последнюю консоль – Xbox Series X. Пройдя долгий путь, разработчики сумели добиться конкуренции с лидирующей на рынке PlayStation. Теперь, когда фанаты ждут выхода обеих консолей, не отдавая приоритет одной из них, самое время задуматься о будущем. Именно этим и занялся глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, рассказав о своих планах в отдельном заявлении.

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В недавнем интервью он отметил, что видеоигры всё чаще становятся любимым увлечением людей. Они хотят играть в любимые тайтлы дома, на работе и в поездках. Как пример он привёл ведущий американский потоковый сервис Netflix, который пользуется популярностью на любых платформах, вне зависимости от размера экрана.

По словам Спенсера, он планирует в будущем сделать видеоигры чем-то большим, чем просто домашним развлечением. Он хочет превратить Xbox в кроссплатформенный бренд, с помощью которого люди смогут играть абсолютно в любых условиях. Кроме стандартных консолей, Xbox думает вскоре предложить пользователям альтернативы. Какие – неизвестно. Кроме прочего, Фил Спенсер заявил, что Xbox Series X это далеко не последняя консоль компании, а лишь начало захватывающей истории. В будущем Microsoft выведет на мировой рынок ещё много качественных устройств, чтобы игровой процесс приносил удовольствие каждому пользователю.

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