Виртуальный злоумышленник ограбил EVE Online на 60 000 долларов
В современном мире заработать огромные деньги можно не только деятельностью в реальной жизни, но и в виртуальной, правда, не всегда легально. Про многочисленные случаи грабежа чужого имущества в онлайн-играх уже сказано слишком много. Из-за неправомерных действий хакеров люди часто теряют накопленное в игре имущество, и недавний случай в очередной раз доказал, что какой бы идеальной на первый взгляд не была система безопасности мультиплеерной игры, в ней всегда можно найти лазейки.
Используя эту хитрую механику, Sully неделю создавал план налёта на заброшенные цитадели. Когда же пришло время осуществить задуманное, он атаковал сразу несколько больших цитаделей, получая с них лут. Наиболее ценными оказались чертежи Tech 2 (23 штуки) – самые редкие предметы, получить которые сейчас уже нельзя. Продав всё награбленное коллекционерам, игрок сумел получить огромную сумму, исчисляемую десятками тысяч долларов.
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