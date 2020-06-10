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В современном мире заработать огромные деньги можно не только деятельностью в реальной жизни, но и в виртуальной, правда, не всегда легально. Про многочисленные случаи грабежа чужого имущества в онлайн-играх уже сказано слишком много. Из-за неправомерных действий хакеров люди часто теряют накопленное в игре имущество, и недавний случай в очередной раз доказал, что какой бы идеальной на первый взгляд не была система безопасности мультиплеерной игры, в ней всегда можно найти лазейки.

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Так, заядлый игрок и большой фанат EVE Online с ником Sully за один вечер смог заработать 60 000 долларов, разрушая заброшенные цитадели. Ограбление удалось благодаря недавнему нововведению, которое не телепортирует весь лут в безопасную зону, как было раньше, а выбрасывает его рядом с местом разрушения.

Используя эту хитрую механику, Sully неделю создавал план налёта на заброшенные цитадели. Когда же пришло время осуществить задуманное, он атаковал сразу несколько больших цитаделей, получая с них лут. Наиболее ценными оказались чертежи Tech 2 (23 штуки) – самые редкие предметы, получить которые сейчас уже нельзя. Продав всё награбленное коллекционерам, игрок сумел получить огромную сумму, исчисляемую десятками тысяч долларов.

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