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Сто новых миссий для GTA 5 уже доступны в новом бесплатном моде

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Основную популярность мультиплеерной GTA Online принесла одиночная кампания с десятками интересных миссий, на прохождение которых уходило огромное количество времени. Почти все они уникальны, но, к сожалению, со временем, когда большинство квестов уже позади, делать в одиночной игре становится нечего. Чтобы вернуть интерес игроков к "сюжетке", моддеры создали специальную модификацию, включающую в себя около 100 новых интересных миссий. Разработчик мода с ником alebal воспользовался расширением Mission Maker и создал не несколько отдельных миссий, а сразу сто, что стоило ему немалых трудов.

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Как известно всем игрокам GTA 5, в игре можно управлять только одним из трёх главных героев: Майклом, Тревором или Франклином. Данный мод позволяет значительно расширить количество персонажей. Теперь такие второстепенные NPC, как Ламар Дэвис, Аманда Де Санта, Трейси, Джимми и Рон тоже стали "играбельными". Некоторые квесты непосредственно касаются их собственной истории.

Конечно, по сообщениям самого разработчика, не все миссии связаны между собой. Некоторые из них имеют общую нить, а другие рассказывают отдельные факты из истории главных героев. Так как мод сделан не профессионалами, а энтузиастами и фанатами игры, в нём могут быть маленькие неточности, ошибки и баги, но ничто из этого не помешает прохождению игры. Скачать мод можно тут.

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