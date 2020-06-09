Сто новых миссий для GTA 5 уже доступны в новом бесплатном моде
Основную популярность мультиплеерной GTA Online принесла одиночная кампания с десятками интересных миссий, на прохождение которых уходило огромное количество времени. Почти все они уникальны, но, к сожалению, со временем, когда большинство квестов уже позади, делать в одиночной игре становится нечего. Чтобы вернуть интерес игроков к "сюжетке", моддеры создали специальную модификацию, включающую в себя около 100 новых интересных миссий. Разработчик мода с ником alebal воспользовался расширением Mission Maker и создал не несколько отдельных миссий, а сразу сто, что стоило ему немалых трудов.
Конечно, по сообщениям самого разработчика, не все миссии связаны между собой. Некоторые из них имеют общую нить, а другие рассказывают отдельные факты из истории главных героев. Так как мод сделан не профессионалами, а энтузиастами и фанатами игры, в нём могут быть маленькие неточности, ошибки и баги, но ничто из этого не помешает прохождению игры. Скачать мод можно тут.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила