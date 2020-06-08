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Игровая индустрия уже несколько месяцев находится в ожидании нового хита – Cyberpunk 2077 – игры, которая должна по-новому представить пользователю концепцию недалёкого будущего с элементами стилистики 2077 года, когда человечество значительно продвинулось в развитии. Первоначальную дату запуска разработчики уже перенесли на 17 сентября, но сегодня выяснились некоторые важные детали, не заявленные ранее.

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Студия-создатель CD Project RED ещё давно объявила о том, что игра будет доступна на Xbox One, PlayStation 4 и персональных компьютерах сразу в день выпуска. Также было заявлено, что мультиплатформенная Action/RPG выйдет и для Google Stadia. В этом есть доля правды, ведь игра действительно появится на облачном потоковом сервисе от Google, правда не в день релиза игры, а в конце года, то есть спустя 3 месяца.

Так как число пользователей растёт, платформе нужны хорошие игры и, конечно, своевременный их релиз вместе с другими конкурентами, но на данный момент ничего подобного не наблюдается. Популярные игры в Stadia появляются значительно позже, чем в других местах, что и объясняет её отставание. Пока что точной даты выхода Cyberpunk 2077 для Stadia не определили. Известно лишь, что она будет зимой 2020 года, возможно, даже в первых числах 2021.

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