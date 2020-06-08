Разработчики The Witcher 3 объявили, что Cyberpunk 2077 не будет доступна на некоторых платформах в день релиза
Игровая индустрия уже несколько месяцев находится в ожидании нового хита – Cyberpunk 2077 – игры, которая должна по-новому представить пользователю концепцию недалёкого будущего с элементами стилистики 2077 года, когда человечество значительно продвинулось в развитии. Первоначальную дату запуска разработчики уже перенесли на 17 сентября, но сегодня выяснились некоторые важные детали, не заявленные ранее.
Так как число пользователей растёт, платформе нужны хорошие игры и, конечно, своевременный их релиз вместе с другими конкурентами, но на данный момент ничего подобного не наблюдается. Популярные игры в Stadia появляются значительно позже, чем в других местах, что и объясняет её отставание. Пока что точной даты выхода Cyberpunk 2077 для Stadia не определили. Известно лишь, что она будет зимой 2020 года, возможно, даже в первых числах 2021.
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