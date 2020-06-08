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Недавно компания Apple сделала громкое заявление, в котором акцентировала внимание на том, что она всегда надёжно хранит конфиденциальные данные пользователей и никогда никому не предоставит к ним доступ, даже если они нарушили закон. Главный герой сегодняшней новости – корпорация Google такими обещаниями похвастаться не может. Она регулярно помогает полиции, отдавая ей всю нужную информацию о любом человеке, его передвижениях, финансовых операциях, подключённых сетях и т.д.

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Главный директор Google по финансовым вопросам сообщил, что в мирных целях они всегда уделяют конфиденциальности пользователей должное внимание, но если кто-то переходит черту закона, то все необходимые данные для ареста переходят к правоохранителям. В целях соблюдения своих правил, корпорация даже разработала специальный алгоритм, который помогает быстрее разыскать злоумышленников.

Работает он так: во время преступления смартфоны нарушителей так или иначе соединяются с другими устройствами, например сетями Wi-Fi. Отыскивая данные со всех устройств, которые оказались поблизости в момент нарушения, Google передаёт их в полицию. Именно таким образом правоохранители произвели аресты около 1 000 людей, участвовавших в недавних погромах во многих штатах Америки.

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