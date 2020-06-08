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Недавно одна из самых популярных сетей в Америке – Twitter поставила на две учётные записи 45-го президента США Дональда Трампа метки с проверкой содержимого. После проведённого исследования ему сообщили, что один из опубликованных им постов вводит читателей в заблуждение. Это известие сильно разозлило президента, и он подписал распоряжение об ограничении прав социальных сетей, в частности Twitter. Последовавший от социальной сети ответ ещё больше накалил и без того не самые спокойные отношения с Твиттером.

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Несколько дней назад пользователи обнаружили, что если ввести в строку поиска слово "расист" на английском языке и выбрать вкладку "Люди", то первый же предложенный аккаунт будет принадлежать президенту Америки Дональду Трампу. К слову, алгоритм работает и сейчас.

При анализе результатов поиска можно заметить, что все имена пользователей, кроме Трампа, содержат в имени то самое слово "расист" или что-то, что косвенно это обозначает. Ничего похожего у президента нет, но система социальной сети вопреки логике высвечивает его аккаунт на первом месте. На прямые вопросы по этому поводу пресс-секретарь Twitter заявила, что это связано с многочисленными упоминаниями аккаунта президента вместе со словом "расист". Возможно, в скором времени компания исправит данную ошибку.

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