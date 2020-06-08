Фанат GTA 5 вырезал из дерева объёмную карту игры, проработав её до мельчайших деталей
У многих популярных игр, таких как GTA 5, есть свой собственный магазин с брендовыми товарами. В нём продаются известные вещи или приборы из игры, которые чем-то запомнились пользователям. Увы, чаще всего такие магазины ограничиваются кепками или футболками с различными надписями. Действительно стоящих товаров в них нет, но зато временами энтузиасты самостоятельно создают шедевры, посвящённые игровой индустрии, притом не ради денег.
Просчитав каждую деталь, фанат игры вырезал идеальную карту Лос-Сантоса, на которой отображены все объекты игры: гора Mount Chiliad, районы города с чётко выраженными улицами и переулками, и даже море Аламо с характерными для него резкими углублениями. Вместить все фотографии рукодельной карты мы не сможем, поэтому, чтобы оценить работу автора, вы можете перейти по этой ссылке.
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