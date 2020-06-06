GTA Online не потеряет игроков после выхода GTA 6 – генеральный директор Take-Two сообщает новые подробности взаимоотношений двух игр
Многие фанаты и любители GTA Online последние месяцы задаются вопросом – какая судьба ждёт игру после выхода следующей части Grand Theft Auto. Часто бывает так, что при релизе новой игры от одной и той же студии, про старую забывают. Если она многопользовательская, то онлайн в ней резко падает до практически нулевых значений, грубо говоря, она уже никому не нужна, ведь появилось что-то новое. Такие теории строились и вокруг GTA 6. Ожидалось, что с выходом продолжения, игроки забудут предыдущую игру, но это не так. Данное мнение опроверг генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.
Обе игры будут мирно существовать, не забирая доходов друг у друга. Возможен вариант, что разработчики примут решение не внедрять в GTA 6 онлайн-режим, чтобы лишний раз не усложнять ситуацию. Вместо этого компания направит всех желающих в уже имеющуюся и прекрасно подготовленную GTA Online. К сожалению, этим ответом мистер Зельник не подтвердил, что разработка следующей части активно ведётся, а лишь смоделировал условную ситуацию с двумя играми.
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