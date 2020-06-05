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В последнее время из-за самоизоляции люди всё чаще ищут альтернативные способы заработка в интернете. Особая популярность пришла к видеохостингу YouTube, в которой ежедневно десятки тысяч людей вылаживают видеоролики, пытаясь набрать как можно больше подписчиков. Некоторым людям это удаётся и они самостоятельно раскручивают свои каналы. В связи с резким взлётом популярности многих людей в YouTube, хакеры, ворующие "богатые" каналы, тоже принялись за дело.

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Недавнее исследование аналитической компании IntSights показало, что количество взломанных аккаунтов увеличилось в несколько раз. В основном это каналы, на которые подписано от 10 до 100 тысяч людей. Они могут принести злоумышленникам наибольшие доходы от рекламы. После того, как хакеры взламывают популярные каналы, они или самостоятельно получают деньги от партнёрских реклам видеохостинга, или продают регистрационные данные аккаунтов другим пользователям в даркнете.

По данным IntSights, большинство продаваемых аккаунтов имеет не высокую цену, зависящую в основном от количества подписчиков (100 000 подписчиков – 500 долларов). Эксперты аналитического агенства отмечают, что подобные предложения пользуются рекордным спросом, хоть и являются незаконными.