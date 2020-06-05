Хакеры массово взламывают YouTube-аккаунты со 100 тысячами подписчиков
В последнее время из-за самоизоляции люди всё чаще ищут альтернативные способы заработка в интернете. Особая популярность пришла к видеохостингу YouTube, в которой ежедневно десятки тысяч людей вылаживают видеоролики, пытаясь набрать как можно больше подписчиков. Некоторым людям это удаётся и они самостоятельно раскручивают свои каналы. В связи с резким взлётом популярности многих людей в YouTube, хакеры, ворующие "богатые" каналы, тоже принялись за дело.
По данным IntSights, большинство продаваемых аккаунтов имеет не высокую цену, зависящую в основном от количества подписчиков (100 000 подписчиков – 500 долларов). Эксперты аналитического агенства отмечают, что подобные предложения пользуются рекордным спросом, хоть и являются незаконными.
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