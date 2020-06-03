Сервис видесвязи Zoom отказался шифровать бесплатные звонки - это противоречит требованиям правоохранительных органов
В последнее время из-за введения режима самоизоляции и карантина различные сервисы видеосвязи стали во много раз популярнее. Продолжительный период первое место в мире по количеству скачиваний и отзывов занимало приложение для создания видеоконференций Zoom. Его использовали по всему миру в основном из-за простого управления и хорошего шифрования звонков.
Глава Zoom Эрик Юань взял курс на избежание проблем, возникших в прошлом у таких сервисов, как WhatsApp или Telegram, когда они не могли отследить, откуда исходят сообщения террористического характера и контент, вводящий людей в заблуждение. Стоит отметить, что функция сквозного шифрования останется доступна для пользователей, которые оформили платную подписку. Напомним, что по итогам первого квартала 2020 года выручка компании Zoom Video Communications выросла на 169%.
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