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В последнее время из-за введения режима самоизоляции и карантина различные сервисы видеосвязи стали во много раз популярнее. Продолжительный период первое место в мире по количеству скачиваний и отзывов занимало приложение для создания видеоконференций Zoom. Его использовали по всему миру в основном из-за простого управления и хорошего шифрования звонков.

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К сожалению, время, когда Zoom шифровал все звонки, закончилось. Отныне, если вы используете бесплатную версию приложения, то вам крупно не повезло. Функция сквозного шифрования для пользователей, которые хотят просто звонить семье или друзьям не отдавая за это деньги, теперь недоступна. В случае нарушения правил использования платформы правоохранительные органы смогут легко получить доступ ко всем конфиденциальным данным. Делается это в первую очередь для того, чтобы руководство Zoom могло сотрудничать с ФБР и местной полицией, если какие-либо пользователи преступают закон или затрагивают запрещённые темы во время разговоров.

Глава Zoom Эрик Юань взял курс на избежание проблем, возникших в прошлом у таких сервисов, как WhatsApp или Telegram, когда они не могли отследить, откуда исходят сообщения террористического характера и контент, вводящий людей в заблуждение. Стоит отметить, что функция сквозного шифрования останется доступна для пользователей, которые оформили платную подписку. Напомним, что по итогам первого квартала 2020 года выручка компании Zoom Video Communications выросла на 169%.

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