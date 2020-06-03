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Apple всё продумала — украденные iPhone во время протестов в США превратились в "кирпич"

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Как мы знаем, уже несколько дней практически во всех штатах Америки проходят демонстрации и митинги из-за смерти Джорджа Флойда, смерть которого, по результатам предварительных экспертиз, наступила вследствие умышленного удушения сотрудником правоохранительных органов. Во время очередных протестов и "мирных" митингов демонстранты сжигали, ломали или просто воровали всё, что попадалось им на пути. Такую участь постигли и несколько фирменных магазинов компании Apple. В них на витринах стояли дорогие новинки, в том числе и новые модели iPhone.

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Действия протестующих приобрели характер мародёрства: вооружённые группы зашли как минимум в два магазина Лос-Анджелеса и забрали из них всю имеющуюся технику с витрин. Дорогие модели смартфонов оказались в руках их временных владельцев, но Apple не дала им шанса воспользоваться техникой.

Как сообщает источник, люди, разграбившие Apple Store, получат не новенький смартфон, а "кирпич". Компания предусмотрела, чтобы в случае воровства демонстрационных моделей телефонов или ноутбуков, которые были выставлены на витрину в качестве экспоната, разработчики позаботились о том, чтобы грабителям ничего не досталось. В такие версии встроен специальный механизм, сбрасывающий устройства к заводским настройкам, что фактически делает их бесполезными. Продать или заложить их тоже не получится. Конечно, это принесёт компании некоторые убытки, а демонстранты в свою очередь, возможно, поймут разницу между мирными протестами и уничтожением магазинов и другой инфраструктуры.
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