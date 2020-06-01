Запуск SpaceX Crew Dragon - это новый этап в мировом пилотируемом исследовании космоса по словам представителя Роскосмоса
Недавно компания SpaceX под руководством гениального изобретателя нашего времени Илона Маска запустила в космическое пространство звездолёт Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Исполнительный директор отечественного предприятия "Роскосмос" Сергей Крикалёв заявил, что это событие ознаменовало начало нового этапа в мировой пилотируемой программе.
Как мы знаем, до последних событий в области полётов в космос NASA было нужно было заключать выгодные контракты с "Роскосмосом", чтобы отправить людей на Международную космическую станцию (МКС). Успех Tesla несомненно лишит отечественную компанию большого количества доходов. Однако, сейчас в "Роскосмосе" радуются успехам Илона Маска. В свою очередь Владимир Устименко несколько часов назад пообещал, что они возьмутся за работу с ещё большим энтузиазмом и ни в коем случае не станут уступать американцам в плане космической деятельности.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила