Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно компания SpaceX под руководством гениального изобретателя нашего времени Илона Маска запустила в космическое пространство звездолёт Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Исполнительный директор отечественного предприятия "Роскосмос" Сергей Крикалёв заявил, что это событие ознаменовало начало нового этапа в мировой пилотируемой программе.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Немного другой комментарий на этот счёт дал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. В своём персональном Twitter-аккаунте он процитировал президента США Дональда Трампа, который рассказал, что если какая-то страна не лидирует в области освоения космоса, то она не может быть первой на Земле. Господин Устименко по поводу этих заявлений заметил, что если отныне в космос и, в частности, на МКС будут летать не только русские, но и американцы, то это замечательно.

Как мы знаем, до последних событий в области полётов в космос NASA было нужно было заключать выгодные контракты с "Роскосмосом", чтобы отправить людей на Международную космическую станцию (МКС). Успех Tesla несомненно лишит отечественную компанию большого количества доходов. Однако, сейчас в "Роскосмосе" радуются успехам Илона Маска. В свою очередь Владимир Устименко несколько часов назад пообещал, что они возьмутся за работу с ещё большим энтузиазмом и ни в коем случае не станут уступать американцам в плане космической деятельности.