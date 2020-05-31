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Все пользователи Microsoft знакомы со сложным для многих процессом обновления Windows 10. В основном это связано с тем, что компания не отправляет новые обновления сразу на все свои устройства, так как их слишком много, а делает это поэтапно. Новейшую версию Windows 10 вначале получат самые популярные и широко поддерживаемые устройства, а уже после этого она "прилетит" на все остальные, более старые системы.

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Чаще всего во время рассылки по воздуху первых обновлений, Microsoft проводит всевозможные тестирования, чтобы оградить пользователей от багов ошибок и различных проблем, возникающих при работе. В этот момент подавляющее большинство людей с не самыми новыми версиями устройств пытаются узнать, когда же они смогут установить долгожданную "обнову", нажимая при этом на кнопку "Проверить наличие обновлений". Естественно, никакой информации они не получают.

Недавно Microsoft решила исправить эту оплошность. Теперь в разделе проверки обновлений каждый пользователь сможет увидеть, подходит ли его устройства для обновления или нет. В настоящее время тем, кто ещё не получил апдейт, показывается следующее сообщение от разработчиков:

реклама Обновление для Windows 10 мая 2020 года уже началось. Мы предлагаем это обновление для всех совместимых устройств, но ваше устройство пока что не готово. Как только мы закончим, центр уведомлений сам оповестит вас.

Всем, кто получил данное сообщение, рекомендуется подождать и воздержаться от скачивания обновления со сторонних ресурсов.

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