Microsoft сама уведомит вас, подходит ли устройство для майского обновления Windows 10 или нет
Все пользователи Microsoft знакомы со сложным для многих процессом обновления Windows 10. В основном это связано с тем, что компания не отправляет новые обновления сразу на все свои устройства, так как их слишком много, а делает это поэтапно. Новейшую версию Windows 10 вначале получат самые популярные и широко поддерживаемые устройства, а уже после этого она "прилетит" на все остальные, более старые системы.
Недавно Microsoft решила исправить эту оплошность. Теперь в разделе проверки обновлений каждый пользователь сможет увидеть, подходит ли его устройства для обновления или нет. В настоящее время тем, кто ещё не получил апдейт, показывается следующее сообщение от разработчиков:
рекламаОбновление для Windows 10 мая 2020 года уже началось. Мы предлагаем это обновление для всех совместимых устройств, но ваше устройство пока что не готово. Как только мы закончим, центр уведомлений сам оповестит вас.
Всем, кто получил данное сообщение, рекомендуется подождать и воздержаться от скачивания обновления со сторонних ресурсов.
Источник.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила