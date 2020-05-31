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В последнее время регулярно проводятся турниры по таким киберспортивным дисциплинам, как: Dota 2, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, CS:GО и т.д. Главной задачей организаторов таких турниров является изоляция читеров и диагностика всех, кто пытался сыграть нечестно. Нередко случается так, что выполнить это просто условие не удаётся, тогда побеждают самые ловкие и умелые читеры. Именно такая ситуация сложилась не недавнем турнире FaceIt по лучшей парной игре в Counter-Strike: Global Offensive.

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Несмотря на существования античитерской системы, которая распознаёт и блокирует любые попытки выиграть с помощью сторонних инструментов, в данном чемпионате она по неизвестным причинам сама по себе отключилась. Из-за этого, как позже выяснилось, в турнире играло около 80-и читеров, но почти никто из них не смог дойти даже до полуфинала, кроме двух. Дуэт игроков Woldes и Jezayyy победил во всех матчах. Выйдя в финал, они не оставили соперникам ни малейших шансов. Когда же дуэт одержал "заслуженное" первое место, зрители начали присылать сообщения о подозрительных движениях прицела у обоих игроков. Проведённое после завершения турнира расследование показало, что игроки одержали победу нечестно.

К большому сожалению, переиграть турнир не является возможным, но руководство объявило, что на следующий закрытый этап под названием EU Closed Qualifier попадут геймеры, занявшие второе место.