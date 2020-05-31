На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
В последнее время регулярно проводятся турниры по таким киберспортивным дисциплинам, как: Dota 2, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, CS:GО и т.д. Главной задачей организаторов таких турниров является изоляция читеров и диагностика всех, кто пытался сыграть нечестно. Нередко случается так, что выполнить это просто условие не удаётся, тогда побеждают самые ловкие и умелые читеры. Именно такая ситуация сложилась не недавнем турнире FaceIt по лучшей парной игре в Counter-Strike: Global Offensive.
К большому сожалению, переиграть турнир не является возможным, но руководство объявило, что на следующий закрытый этап под названием EU Closed Qualifier попадут геймеры, занявшие второе место.
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