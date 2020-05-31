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На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров

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В последнее время регулярно проводятся турниры по таким киберспортивным дисциплинам, как: Dota 2, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, CS:GО и т.д. Главной задачей организаторов таких турниров является изоляция читеров и диагностика всех, кто пытался сыграть нечестно. Нередко случается так, что выполнить это просто условие не удаётся, тогда побеждают самые ловкие и умелые читеры. Именно такая ситуация сложилась не недавнем турнире FaceIt по лучшей парной игре в Counter-Strike: Global Offensive.

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Несмотря на существования античитерской системы, которая распознаёт и блокирует любые попытки выиграть с помощью сторонних инструментов, в данном чемпионате она по неизвестным причинам сама по себе отключилась. Из-за этого, как позже выяснилось, в турнире играло около 80-и читеров, но почти никто из них не смог дойти даже до полуфинала, кроме двух. Дуэт игроков Woldes и Jezayyy победил во всех матчах. Выйдя в финал, они не оставили соперникам ни малейших шансов. Когда же дуэт одержал "заслуженное" первое место, зрители начали присылать сообщения о подозрительных движениях прицела у обоих игроков. Проведённое после завершения турнира расследование показало, что игроки одержали победу нечестно.

К большому сожалению, переиграть турнир не является возможным, но руководство объявило, что на следующий закрытый этап под названием EU Closed Qualifier попадут геймеры, занявшие второе место.

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20:49
Дело не этом, а в том, что тоже самое можно было купить в прошлом году за эту же цену.
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Катерина Стец
20:49
жирно троллишь. иди на переобучение
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alex1377228
20:48
это давно известно, ещё с появлением 'божественной' рязани на 7нм, которая ничего не может интулу на жалких 14+++ @5.0
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Kyle Reeze
20:48
Два подельника решили мошенническим путем занять пьедестал. Если призовые места в дальнейшем поощряются реальным денежным вознаграждением, то таких дурачков давно пора подвозить под реальные уголовные...
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
alex1377228
20:46
как же у потанцевальщиков горит
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
alex1377228
20:45
на i5 можно легко пересидеть ddr4, а амудофилы пусть и дальше свой мусор меняют каждый год
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terenty79
20:44
сейчас осенью новый зен от амуды выйдет, вот смеху то будет, от того что амуда цену на него похоже больше этого интела загнет. им надо максимально сейчас денег урвать, перед тем моментом, как их интел...
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andruhsss
20:44
Скажи это после выхода новых игр с новых приставок.
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
alex1377228
20:44
берешь 9600кф за 14 и еб**ь (с) Князь
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
bo74
20:43
Можно конечно, дней 10 -14 назад дискуссия на этом форуме была. Вполне можете пролистать, там было явно больше 100 постов- найдете быстро, если захотите Может еще и сейчас участники тех тестов здесь ...
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
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