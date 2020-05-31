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По сообщениям сайта PCOnline, через год компания Microsoft планирует внедрить в свою операционную систему Windows множество изменений и новых функций. Данные об этом взяты из мероприятий по типу Build 2020, на которых объявляются все нововведения. Так, по сообщениям ресурса, одно из самых крупных обновлений 2021 года под названием Windows 10 21H1, которое выпустят в первой половине следующего года, значительно изменит пользовательский интерфейс.

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Во-первых, существующее сейчас приложение File Explorer будет заменено во много раз улучшенным File Explorer UWP. Новая версия системного помощника будет в основном ориентирована на усовершенствование сенсорного управления. Кроме этого, разработчики внедрят крупные значки и расширят интервалы между различными элементами.

Во-вторых, все пользователи смогут вдоволь насладиться функцией Focus Search. Она по нажатию Alt+Space даст возможность искать любые игры и программы в системе компьютера, а также пользоваться поиском непосредственно в интернете. Индексация файлов станет гораздо быстрее, а сама опция начнёт напоминать Spotlight на устройствах Apple.

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В-третьих, маленьким изменениям подвергнется браузер Edge. В нём должна появиться боковая панель с поиском. Сейчас без возможности закрытия текущей страницы это невозможно.