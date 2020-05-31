Windows 10 ждут кардинальные изменения в дизайне и функционале в 2021 году
По сообщениям сайта PCOnline, через год компания Microsoft планирует внедрить в свою операционную систему Windows множество изменений и новых функций. Данные об этом взяты из мероприятий по типу Build 2020, на которых объявляются все нововведения. Так, по сообщениям ресурса, одно из самых крупных обновлений 2021 года под названием Windows 10 21H1, которое выпустят в первой половине следующего года, значительно изменит пользовательский интерфейс.
Во-вторых, все пользователи смогут вдоволь насладиться функцией Focus Search. Она по нажатию Alt+Space даст возможность искать любые игры и программы в системе компьютера, а также пользоваться поиском непосредственно в интернете. Индексация файлов станет гораздо быстрее, а сама опция начнёт напоминать Spotlight на устройствах Apple.
рекламаВ-третьих, маленьким изменениям подвергнется браузер Edge. В нём должна появиться боковая панель с поиском. Сейчас без возможности закрытия текущей страницы это невозможно.
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