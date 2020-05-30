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Не секрет, что китайский производитель смартфонов Xiaomi всегда отличался лояльной ценовой политикой на все свои устройства. Как правило, фанаты всегда ждут премьер новых телефонов. Так случилось и с популярной флагманской новинкой Xiaomi Mi 10, презентация которой состоялась в феврале этого года. В России она прошла только 2 дня назад. Изначально смартфон продавался по цене в 573 доллара. Цена оставалась неизменной всё это время, но теперь телефон существенно сбросит в цене. Произойдёт это уже первого июня в честь большой распродажи 618, которую Xiaomi проводит каждый год.

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По сообщениям источника, первого числа следующего месяца цена Xiaomi Mi 10 с 573 долларов опустится до 530 (версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной). В состав смартфона входит флагманская однокристальная платформа Snapdragon 865, 108-Мп основная камера, широкий AMOLED экран размером 6,67 дюйма и частотой обновления 90 Гц, а также ёмкая батарея на 4780 мА·ч.

Отдельно похвастаться перед конкурентами телефон может своими стереодинамиками, которые принесли ему заслуженное первое место в списке лучших смартфонов по качеству воспроизводимого звука. Не исключено, что в рамках распродажи компания выставит и несколько других своих устройств, но пока что об этом не сообщается.

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