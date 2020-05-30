С 1 июня цена на флагман Xiaomi Mi 10 опустится до 530 долларов
Не секрет, что китайский производитель смартфонов Xiaomi всегда отличался лояльной ценовой политикой на все свои устройства. Как правило, фанаты всегда ждут премьер новых телефонов. Так случилось и с популярной флагманской новинкой Xiaomi Mi 10, презентация которой состоялась в феврале этого года. В России она прошла только 2 дня назад. Изначально смартфон продавался по цене в 573 доллара. Цена оставалась неизменной всё это время, но теперь телефон существенно сбросит в цене. Произойдёт это уже первого июня в честь большой распродажи 618, которую Xiaomi проводит каждый год.
Отдельно похвастаться перед конкурентами телефон может своими стереодинамиками, которые принесли ему заслуженное первое место в списке лучших смартфонов по качеству воспроизводимого звука. Не исключено, что в рамках распродажи компания выставит и несколько других своих устройств, но пока что об этом не сообщается.
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