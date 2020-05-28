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В связи с массовыми запретами и ограничениями, которые были введены правительством для уменьшения количества заболеваемости коронавирусом, многие крупные производители сильно пострадали и ежедневно несут большие убытки. Не стала исключением и автомобильная компания Tesla, специализирующаяся на выпуске высококачественных электрокаров.

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По заявлениям экспертов, наиболее разрушительное влияние пандемия оказала на автомобильную промышленность. Чтобы продолжать уходить в плюс и не терять доходов, Tesla объявила об огромных скидках, которые они начнут делать на свои лучшие электрокары. С сегодняшнего дня премиальная Model S стоит на 5 000 долларов меньше, чем вчера. Её общая стоимость составляет 74 990 долларов. Ровно на такую же сумму подешевела Model X. Цена на автомобиль начинается с 80 000 долларов.

Чуть меньшую скидку Tesla предлагает на самый популярный электрокар Model 3. Сегодня он стоит 37 990 долларов с учётом скидки в 2 000 долларов. Пока что стандартную стоимость держит только электрокар Model Y, так как его выпустили совсем недавно, и стандартное количество заказов не уменьшается. Не исключено, что в будущем компания снизит цены ещё больше.