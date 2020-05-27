THE LAST OF US PART II может быть недоступна в арабских странах и во всём Ближнем Востоке
С момента выхода игры The Last of Us большинство её фанатов ждали продолжения, надеясь на скорый его выход. История про девочку Элли многим пришлась по душе. Недавно стало известно, что долгожданная вторая часть скоро появится. После этого всплыло множество скриншотов из игры, раскрывающих важные сюжетные моменты. Именно из них фанаты и поняли, что вторая часть затронула сложную для многих стран тему гомосексуализма, а главная героиня оказалась нетрадиционной ориентации.
Возможно, произошла какая-то чудовищная ошибка, вследствие которой игра перестала "существовать" в PlayStation Store, ведь дополнение к первой части под названием Left Behind, и она сама никуда не исчезали. Если блокировка всё же подтвердится, игроки этих стран всё равно попытаются найти какие-либо обходные пути.
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