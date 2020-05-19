Семейство iPhone 12 будет включать в себя четыре разные модели по не слишком высокой цене
Один из самых ожидаемых смартфонов 2020 года – iPhone 12, всё чаще становится темой для обсуждения. То и дело появляются новые утечки, которые не всегда отражают реальность. Сегодня мы наткнулись на очередной "слив" информации, предполагающий, что Apple представит нам 4 разные модели iPhone 12 уже в 2020 году. Сообщил об этом главный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг.
рекламаВ недавней утечке сказано, что у всех моделей iPhone 12 будет разный размер экрана и цена. Начнём с первого смартфона.
iPhone 12
Это самая младшая модель. Она имеет экран размером 5,4 дюйма, гибкий OLED-дисплей Samsung Display. Сенсорный датчик у неё встроен непосредственно в дисплей. Разрешение экрана – 2340 x 1080. Также она будет включать в себя технологию 5G, 4 ГБ оперативной памяти и, возможно, новый процессор Bionic A14. Смартфон предположительно оценили в 649 долларов (47 000 рублей).
рекламаiPhone 12 Max
iPhone 12 Max – истинный наследник прошлой версии iPhone 11, поскольку размер его экрана полностью соответствует предшественнику и составляет 6,1 дюйма. Скорее всего модель будет иметь разрешение в 2532 x 1170, что почти сходится с iPhone 12. На смартфон ожидается цена в 749 долларов (54 000 рублей).
iPhone 12 Pro
Третья модель описана Россом Янгом более подробно: он утверждает, что смартфон будет поставляться с гибким OLED дисплеем от Samsung. Разрешение в сравнении с iPhone 12 Max останется тем же. Другие характеристики таковы: 6 ГБ оперативной памяти, четверной модуль камеры, основная из которых сможет снимать в 64 Мп качестве. Цена – 999 долларов (73 000 рублей).
рекламаiPhone 12 Pro Max
Перед вами старшая флагманская модель, совместившая в себе, судя по названию, функции iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro. Цена телефона будет превышать 1099 долларов (80 000 рублей) за счёт увеличенного экрана. Разработчики решили, что обладателям премиального смартфона потребуются все 6,7 дюймов, никак не меньше.
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