На NVIDIA в суд подали иск, обвиняющий её в сокрытии большой суммы – 1 миллиарда долларов
Вчера в калифорнийский суд акционерами был подан иск против компании NVIDIA. В нём её обвиняют в том, что она пыталась скрыть сумму в 1 миллиард долларов, зачислив деньги от продаж видеокарт на счёт доходов от игрового оборудования. Случилась эта история ещё 3 года назад, а некоторые факты всплыли только сейчас.
рекламаАкционеры, привыкшие работать с долгосрочным бизнесом, узнали о том, что вовремя самого большого спроса на вычислительные мощности видеокарт, NVIDIA встретилась лицом к лицу с проблемой исчезновения своего флагманского продукта с полок магазинов. Иск сообщает о том, что в обычное время эта новость стала бы очень хорошим известием для руководства, но спрос увеличился не за счёт геймеров. Видеокарты массово скупали криптомайнеры с целью заработка виртуальной валюты, следом размещая видеокарты их в центрах обработки данных.
Следующие несколько строчек иска рассказывают о том, что NVIDIA приняла решение нажиться на скупке видеокарт и скрыла львиную долю всех продаж графических процессоров. Компания, по словам акционеров, представила ситуацию в таком ключе: огромный спрос на видеокарты вызван уникальным интересом со стороны геймеров. Со временем спрос на криптовалюту упал и сильный удар от потери денег пришелся как раз на инвесторов. По сообщениям аналитиков, компания скрыла этим способом около 1,13 миллиардов долларов.
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