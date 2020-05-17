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PlayStation 5 превзойдёт Xbox Series X по продажам — мнение финансового директора японской компании

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Последнее время популярной темой в интернете стало сравнение возможностей PlayStation 5 и Xbox Series X. Пользователи со всего мира спорят, кто же выйдет победителем в "консольной войне", а кто проиграет, продав меньшее количество приставок. Так как Microsoft вела более успешный маркетинг, многие аналитики выразили мнение, что именно Xbox Series X станет тем идеалом, к которому производители стремились много лет, но так считают далеко не все. Например, финансовый директор Sony полностью уверен обратном.

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Несмотря на то, что Microsoft пополнила фантазии фанатов уже многими важными деталями, Sony пока что не показала ничего, кроме логотипа и некоторых характеристик. Тем не менее, компания не выдаёт волнения, а как раз наоборот – ведёт себя слишком уверенно, как будто уже знает результат "сражения" консолей. Наверняка, этому есть логичное объяснение, так как недавно финансовый директор Sony выразил убеждённое мнение по поводу продаж будущих устройств нового поколения. На вопрос журналистов о том, что маркетинг японской компании сильно уступает, он ответил, что нужно подождать, и продажи PlayStation 5 вынесут окончательное решение.

Учитывая то, что с начала продаж компании удалось реализовать 106 миллионов консолей, излишняя уверенность уже не кажется нецелесообразной. Возможно, Sony приберегла все "козыри" под конец, чтобы за несколько дней до старта продаж догнать и перегнать конкурента.
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