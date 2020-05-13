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В век технологического прогресса совершить ошибку очень просто. Любой "шаг в сторону" сразу заметят. Достаточно лишь пользоваться чужим брендом вместо своего собственного, одновременно занимая высокую должность в транснациональной компании, и вас тут же засмеют в интернете. Такая история приключилась с генеральным директором самой известной китайской корпорации – Xiaomi. Его в буквальном смысле заметили с айфоном в руках.

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Недавно генеральным директором данной компании в Twitter был опубликован пост (позже удалённый), но интерес представляет вовсе не его смысл, а то, с чего он был отправлен. Уже давно в мире закрепилась тенденция, согласно которой, люди, занимающие высокие должности в известных компаниях, используют исключительно продукты собственного бренда. Особенно, если дело касается смартфона, то в этом случае "измена" своему бренду может стать серьёзной причиной для насмешек. Генеральным директором Xiaomi пост в интернет был загружен с помощью неизвестной модели iPhone. Факт того, что известное лицо мировой компании пользуется чужим смартфоном, мгновенно разлетелся по интернету. Фанаты со всего мира осуждают его действия и критикуют саму компанию, ведь, по их словам, если сам директор работает с другим смартфоном, то он имеет веские причины не доверять собственному бренду.

После волны негатива в свою сторону генеральный директор заявил, что никому в этом мире не запрещено владеть айфоном, и в этом нет ничего зазорного. В июне этого года им же было сказано, что должностные лица и сотрудники Xiaomi не ограничены в использовании исключительно своего бренда. А что на этот счёт думаете вы? Напишите в комментариях.

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