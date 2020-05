Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С момента выхода Heroes of Might and Magic III фанаты игры создали множество интересных модификаций, приносящих игре интересные артефакты, героев и даже отдельные замки со своими существами. Сегодня мы расскажем вам про пять самых интересных и смелых концепций замков, которые когда либо были созданы моддерами.

реклама

Открывает наш список мифический замок Кронверк, задумывавшийся разработчиками как место, где обитают великаны, гномы и другие существа из Скандинавской мифологии. Есть у него одна особенность – полное отсутствие летающих существ, что сразу делает его менее привлекательным. К сожалению, все работы над замком остановили.

Пучина

Как можно предположить, в этом необычном замке расположили обитателей морских глубин: морских коньков, крабов, медуз, русалок и т.д.



реклама

Среди самых интересных замков есть и концепция, основанная на киберпанке. Ковенант является замком будущего. В нём есть летающие дроны, метаморфы, космические корабли и кибернетические солдаты. Несмотря на некоторые несовпадения по сравнению с классической тематикой Heroes of Might and Magic III, замок кажется проработанным и привлекательным.

реклама

Кремль

Исходя из названия можно предположить, что данная концепция как-то связана с политикой, но это не так. Кремль – олицетворение старославянских мифов и сказок. В нём можно купить лешего, Бабу-ягу или домового, а сильнейшим юнитом выступает богатырь.

реклама

С первого же взгляда замок Руины напоминает смесь Оплота и Цитадели. Среди жителей замка встречаются водяные духи келпи, различные ведьмы, камни-стражи и пигмеи.