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Самая часто обсуждаемая тема о консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X – их цена. Пока что ни один разработчик не назвал официальной цены, но с каждым днём инсайдеры выдвигают наиболее вероятные цифры. Неизвестно, оправдаются ли они, но на данный момент других данных нет. Сегодня ещё одним авторитетным инсайдером была названа предположительная стоимость обеих консолей.

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По словам главного аналитика инвестиционной компании Wedbush Securities Майкла Пахтера, Sony и Microsoft не станут продавать свои продукты по одинаковым ценам. Как более премиальная, PlayStation 5 скорее всего будет стоить около 500 долларов, а на Xbox Series X стоимость снизят до 400 долларов, чем сделают её более доступной массовому покупателю.

Инсайдер отметил, что Microsoft с легкостью может позволить себе так сильно снизить цену за счёт сверхпопулярного сервиса Xbox Game Pass, на работе которого они возместят большую часть убытка и заставят конкурента держать стоимость в рамках полутысячи долларов, не давая возможности Sonу её снизить.

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