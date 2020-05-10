Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новые слухи про GTA 6 уже не являются чем-то новым или интересным. Большинство из них не доказано, а некоторые и вовсе являются выдумкой авторов, решивших нажиться на популярной теме. Сегодня мы обнаружили ещё одну маленькую деталь, которая может оказаться реальной датой выпуска GTA 6, только в отличие от вышеупомянутых "жёлтых" источников, деталь эта подтверждена и сомневаться в её существовании нельзя.

реклама

Как мы знаем, игроки в последнее время ищут подсказки от разработчиков абсолютно везде, кто-то даже подозревает, что следующая часть будет проходить в Лондоне. Несмотря на то, что пользователи стремятся найти любую новую деталь, важная наводка на дату анонса находилась у них "под самым носом": в аэропорту Лос-Сантоса.

Пользователем Twitter под ником GTAVInewz были обнаружены двери аэропорта в Лос-Сантосе (игровая локация), на которых чётко указаны три даты: 2013, 2014 и 2021. Те, кто хорошо разбирается в истории игры, сразу же поймёт, что они означают. Два первых года символизируют даты выпуска Grand Theft Auto V на Xbox 360 и PS3, а также Xbox One и PS4. Так как на ПК игра стала доступна уже давно, то единственным предположением по поводу последней даты является мнение, что именно в 2021 году Rockstar Games выпустит новую часть игры вместе с консолями следующего поколения.Источник.