DOOM Eternal получил мод, удаляющий красный экран при низком здоровье и улучшающий качество оружия
В ноябре 2019 вышла новая часть легендарной серии Doom. С момента релиза она поднялась в верхние строки рейтингов Steam, а моддеры начали массово добавлять в игру улучшения, которые они считают необходимыми. Несколько дней назад на портале Nexus Mods появилась новая модификация, исправляющая многие ошибки разработчиков.
рекламаКроме прочего, мод наконец удалил раздражающую всех функцию подсветки экрана красным цветом, когда у героя оказывалось низкое количество здоровья. Многие фанаты жаловались, что именно постоянное свечение красного оттенка мешает им сосредоточиться на геймплее и даже не даёт прицелиться. Помимо этой полезной опции, модификация меняет настройки, заставляя прорисовывать эффект от стрельбы на расстояние, гораздо длиннее, чем в оригинале, а также увеличивает радиус подсветки всех видов оружия для воссоздания динамичности.
рекламаЧтобы мод полностью заработал, нужно отключить сглаживание в настройках игры, так как оно понижает качество текстур огня, дыма и других явлений. Теперь, при получении большого или даже критического урона от противников, красный экран больше не побеспокоит пользователей. Разработчик мода заинтересован во всевозможных улучшениях игрового процесса и старается осуществлять любые предложения своих фанатов. Скачать модификацию можно здесь.
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