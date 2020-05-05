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DOOM Eternal получил мод, удаляющий красный экран при низком здоровье и улучшающий качество оружия

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В ноябре 2019 вышла новая часть легендарной серии Doom. С момента релиза она поднялась в верхние строки рейтингов Steam, а моддеры начали массово добавлять в игру улучшения, которые они считают необходимыми. Несколько дней назад на портале Nexus Mods появилась новая модификация, исправляющая многие ошибки разработчиков.

Оригинал

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Кроме прочего, мод наконец удалил раздражающую всех функцию подсветки экрана красным цветом, когда у героя оказывалось низкое количество здоровья. Многие фанаты жаловались, что именно постоянное свечение красного оттенка мешает им сосредоточиться на геймплее и даже не даёт прицелиться. Помимо этой полезной опции, модификация меняет настройки, заставляя прорисовывать эффект от стрельбы на расстояние, гораздо длиннее, чем в оригинале, а также увеличивает радиус подсветки всех видов оружия для воссоздания динамичности.

 

Мод

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Чтобы мод полностью заработал, нужно отключить сглаживание в настройках игры, так как оно понижает качество текстур огня, дыма и других явлений. Теперь, при получении большого или даже критического урона от противников, красный экран больше не побеспокоит пользователей. Разработчик мода заинтересован во всевозможных улучшениях игрового процесса и старается осуществлять любые предложения своих фанатов. Скачать модификацию можно здесь.

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