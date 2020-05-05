Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В ноябре 2019 вышла новая часть легендарной серии Doom. С момента релиза она поднялась в верхние строки рейтингов Steam, а моддеры начали массово добавлять в игру улучшения, которые они считают необходимыми. Несколько дней назад на портале Nexus Mods появилась новая модификация, исправляющая многие ошибки разработчиков.

Оригинал реклама Кроме прочего, мод наконец удалил раздражающую всех функцию подсветки экрана красным цветом, когда у героя оказывалось низкое количество здоровья. Многие фанаты жаловались, что именно постоянное свечение красного оттенка мешает им сосредоточиться на геймплее и даже не даёт прицелиться. Помимо этой полезной опции, модификация меняет настройки, заставляя прорисовывать эффект от стрельбы на расстояние, гораздо длиннее, чем в оригинале, а также увеличивает радиус подсветки всех видов оружия для воссоздания динамичности. Кроме прочего, мод наконец удалил раздражающую всех функцию подсветки экрана красным цветом, когда у героя оказывалось низкое количество здоровья. Многие фанаты жаловались, что именно постоянное свечение красного оттенка мешает им сосредоточиться на геймплее и даже не даёт прицелиться. Помимо этой полезной опции, модификация меняет настройки, заставляя прорисовывать эффект от стрельбы на расстояние, гораздо длиннее, чем в оригинале, а также увеличивает радиус подсветки всех видов оружия для воссоздания динамичности.