Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С каждым днём становится всё более понятно, как будет выглядеть следующая версия Android, открываются новые возможности. Недавно проходил третий предварительный просмотр для разработчиков, но никаких революционных технологий, от которых пользователи будут в восторге показана не было, кроме одной. С персональных компьютеров на смартфоны вскоре перекочует незаменимая опция "корзины".

реклама

В абсолютно всех прошлых Android при удалении приложения или игры из списка открытых, оно обязательно исчезало без возможности восстановления. Теперь в новом Android 11 эту проблему обязательно решат, сделав так, чтобы вкладка никогда больше не удалялась. При желании, вернуть её обратно без полного закрытия можно будет всего лишь с помощью жеста пролистывания экрана сверху вниз. Она откроется заново в том же состоянии, в котором находилось до удаления.

Данная функция очень полезна для людей с большим количеством открытых вкладок на панели задач, ведь нередко случается так, что какие-то важные данные закрываются по ошибке, случайно, и восстановить их обратно очень сложно. Спустя много лет, пользователи смогут насладиться полным контролем над работой с приложениями. Напомним, что полноценный выход Android 11 по традиции должен состоятся в сентябре текущего года.

Источник.