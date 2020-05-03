В Android 11 появится долгожданная функция восстановления удалённых приложений и игр
С каждым днём становится всё более понятно, как будет выглядеть следующая версия Android, открываются новые возможности. Недавно проходил третий предварительный просмотр для разработчиков, но никаких революционных технологий, от которых пользователи будут в восторге показана не было, кроме одной. С персональных компьютеров на смартфоны вскоре перекочует незаменимая опция "корзины".
рекламаВ абсолютно всех прошлых Android при удалении приложения или игры из списка открытых, оно обязательно исчезало без возможности восстановления. Теперь в новом Android 11 эту проблему обязательно решат, сделав так, чтобы вкладка никогда больше не удалялась. При желании, вернуть её обратно без полного закрытия можно будет всего лишь с помощью жеста пролистывания экрана сверху вниз. Она откроется заново в том же состоянии, в котором находилось до удаления.
Данная функция очень полезна для людей с большим количеством открытых вкладок на панели задач, ведь нередко случается так, что какие-то важные данные закрываются по ошибке, случайно, и восстановить их обратно очень сложно. Спустя много лет, пользователи смогут насладиться полным контролем над работой с приложениями. Напомним, что полноценный выход Android 11 по традиции должен состоятся в сентябре текущего года.
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