Rockstar намеренно ухудшает экономику GTA Online, чтобы пользователи вскоре переходили на GTA 6 — новые сведения от инсайдера
Новые слухи про Grand Theft Auto 6 появляются стабильно каждую неделю или даже чаще. Фанаты строят смелые догадки, анализируя прошлые части, делятся своим мнением и строят всевозможные теории, которые иногда звучат как абсолютно невозможные факты. Сегодня мы расскажем вам как раз про одну из таких теорий на уровне фантастики.
рекламаИнсайдер с ником James_Torelli недавно опубликовал запись на портале Reddit, в которой говорилось, что через 2 года внутренняя экономика GTA Online полностью сойдёт на нет и выйдет из употребления. Как раз в это время вместо неё в мир выйдет GTA 6 с её собственным онлайн-режимом. Этот шаг значительно увеличит продажи будущей игры, даже несмотря на то, что в Grand Theft Auto Online сейчас играет огромное количество людей, и никуда уходить на данный момент они не собираются. В подтверждение своей теории пользователь приводит историю с ценой на автомобиль Sultan Classic. Во время релиза его стоимость составляла 12 тысяч долларов, а сегодня его можно приобрести только за 1.2 миллиона долларов. Данный пример не единственный в истории игры. За последние годы цены на популярные товары сильно подросли, и это заставляет задуматься о том, что кажущаяся на первый взгляд абсолютно нереалистичной теория вполне может оказаться правдой, но узнать об этом никто не сможет до самого релиза GTA 6.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила