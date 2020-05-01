Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Guild Wars, Max Payne 3, EVE Online, H1Z1 - топ игр-борцов с читерами. Виртуальная тюрьма для читеров, баны по 25000 аккаунтов день и сбрасывание с виртуальной скалы

для раздела Блоги
7
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
Новейшие роутеры <b>WI-FI 6</b> ASUS по докризисным ценам
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Проблема читеров в онлайн-играх, кажется, уже достигла своего пика, особенно в условиях самоизоляции, когда каждый стремится увлекательно провести время и лишний раз отвлечься от глобальных проблем. Большинство создателей игр используют старый, давно устаревший метод в борьбе с читерами – бан. Этим уже давно никого не удивишь и точно не заставишь перевоспитаться наглого игрока. Но не все идут по старой схеме. Сегодня мы расскажем вам о четырёх креативных разработчиках, которые изобрели собственный уникальный способ противодействия читам.

реклама

Guild Wars (1 и 2 часть)
Начинает наш список ролевая многопользовательская игра Guild Wars. В какой-то момент разработчики осознали, что эффективных методов против читеров у них не осталось, поэтому они придумали кое-что уникальное. Когда система замечала, что пользователь играет нечестно, возле него появлялась сама смерть и уничтожала читера, прямо на глазах у других игроков. Вторая часть игры получила ещё более изощрённое наказание. Чтобы наставить пользователей на правильный путь, разработчики поймали одного из самых наглых читеров, забрали у него весь инвентарь и толкнули со скалы (естественно, не в реальной жизни). Немного жестоко, видимо разработчики преследовали мотив "вижу цель, не вижу препятствий". В данном случае целью является понижение количества читеров до абсолютного нуля.

Max Payne 3
Первыми столкновение читеров с читерами придумали именно в Max Payne 3, а уже после эту идею переняли в Call of Duty: Warzone, популяризировав её настолько, что про неё даже стали массово писать в интернете.

реклама

EVE Online
Космический мультиплеерный симулятор EVE Online раньше часто мог носить звание кладезя читеров, но недавно создатели решили сажать злостных нарушителей правил в виртуальную тюрьму. Заключённых принудительно отсылали в космическое заключение, где они занимались добычей руды, реального толка от которой нет.

H1Z1
Бан в данной игре получили в один день сразу 25 тысяч человек, но возможность поиграть в любимый экшен всё равно осталась. Для этого от провинившихся игроков требовали публичное извинение на платформе YouTube. Пока что в содеянном раскаялось только четыре человека.

реклама

Мораль всех этих изысканных санкций против игроков такова: не используйте читы и наказанными не будете.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
116
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
33
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
55
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
70
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
177

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 70
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED объяснила, почему в серии игр Ведьмак никогда не демонстрировались полностью обнаженные Геральт из Ривии и Цири
17
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
93
NVIDIA готовит масштабное снижение цен на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super и RTX 2070 Super
69
Три смартфона Huawei 2017 года получили прошивку EMUI 10.1
7
HUAWEI P30 Lite подешевел на 45% – Google-сервисы, тройная камера и быстрая зарядка по очень привлекательной цене
11
Партнёры NVIDIA готовятся к запуску видеокарт GeForce RTX 3000 — грядёт снижение цен на видеоадаптеры прошлого поколения
63
Новая информация о GTA VI — четыре основных персонажа, нелинейные миссии, разные временные отрезки и многое другое
10
Цена и дата продажи Sony PlayStation 5 была озвучена итальянским ритейлером
4
Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
92
Фирменная прошивка MIUI теперь уступает ColorOS по числу пользователей — 280 миллионов против 350 миллионов
1
Assassin’s Creed Valhalla официально анонсирована
12
Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил NFC и улучшенную камеру
3
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет до 250 Вт
82
Только старшие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 будут поддерживать трассировку лучей на аппаратном уровне
14
Российская версия сервиса NVIDIA GeForce NOW продлила акцию бесплатного доступа до конца мая
7
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
74
Xiaomi Redmi Note 8T рекордно подешевел в официальной рознице
+
Huawei P smart 2020 получит сервисы Google и ценник 200 евро
2
Intel Core i7-10700K взял верх над AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark Time Spy
74
Младшие видеокарты AMD на архитектуре RDNA2 не получат трассировку лучей - это функция станет эксклюзивом более дорогих моделей
31

Популярные статьи

Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
111
Мой метод переустановки Windows: быстро, надежно и безопасно
39
Реанимация SSD или вспомнить всё
33
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
116
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
33
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
39
Опыт использования mesh-системы или обзор Tenda Nova MW5-3
26

Сейчас обсуждают

Александр Бочаров
13:51
Согласен с вами полностью! Poco F1 хороший телефон. К экрану можно придраться, но за такие деньги, думаю не стоит.
Xiaomi Pocophone F2 не будет дешёвым смартфоном – стали известны цены
Саша Устецький
13:49
при регистрации если галочку не ставить чтобы подписаться на новостную ленту то лицензию все равно присылают подписываться на новости не обязательно
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
Archenta
13:47
Кнопка, которая срабатывает далеко не всегда на их устройствах после всех обновлений. Людям, кто захочет перейти с андроид - экран будет очень маленьким, да и люди, кому за 40 - предпочтут экран побол...
Тим Кук описал типичного покупателя iPhone SE
Artemidon
13:46
Это сделано, чтобы еще более усложнить скальпирование. Процессор с прочностью фанерки, который удерживается от изгибания и поломки только крышкой.
Выяснилось, в каком месте процессоры Intel Comet Lake стали толще
Елена Котова
13:43
Единорог все помнит..)))
CD Projekt RED объяснила, почему в серии игр Ведьмак никогда не демонстрировались полностью обнаженные Геральт из Ривии и Цири
Yolanda Tarska
13:43
7700K раскрывает все современные видеокарты, да 2080Ti где-то чуток упирается, вот и всё, речь о реальных настройках графики, а не fps в 720p. При этом на Райзенах fps обычно будет ниже, тем более на ...
Представитель GIGABYTE подтвердил совместимость материнских плат на чипсете Z490 с процессорами Intel Rocket Lake-S
rebel-1
13:42
Раджа с бородой под маской, чувак выше маску пониз носа натянул. Интел, одним словом.
Коронавирусная пандемия не заставила Раджу Кодури расстаться с бородой
Nepol Annael
13:42
3
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
Pslx Xzt
13:41
И кстати, пока 3900X у тебя, он может приносить тебе доход. Этим и отобьёт стоимость. А ты думал, что за пользование не надо платить? Компания вкладывается в разработку, производство, рекламу, логисти...
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
Департамент орков
13:40
Малыш! Ты посмотри какие высокие оценки поставили S.T.A.L.K.E.R. в западной прессе. Ах ты не знал? Так что шел бы ты уже делать работу "как я провел лето", в связи вынужденными каникулами. А твои глуп...
S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем