Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Проблема читеров в онлайн-играх, кажется, уже достигла своего пика, особенно в условиях самоизоляции, когда каждый стремится увлекательно провести время и лишний раз отвлечься от глобальных проблем. Большинство создателей игр используют старый, давно устаревший метод в борьбе с читерами – бан. Этим уже давно никого не удивишь и точно не заставишь перевоспитаться наглого игрока. Но не все идут по старой схеме. Сегодня мы расскажем вам о четырёх креативных разработчиках, которые изобрели собственный уникальный способ противодействия читам.

реклама

Начинает наш список ролевая многопользовательская игра Guild Wars. В какой-то момент разработчики осознали, что эффективных методов против читеров у них не осталось, поэтому они придумали кое-что уникальное. Когда система замечала, что пользователь играет нечестно, возле него появлялась сама смерть и уничтожала читера, прямо на глазах у других игроков. Вторая часть игры получила ещё более изощрённое наказание. Чтобы наставить пользователей на правильный путь, разработчики поймали одного из самых наглых читеров, забрали у него весь инвентарь и толкнули со скалы (естественно, не в реальной жизни). Немного жестоко, видимо разработчики преследовали мотив "вижу цель, не вижу препятствий". В данном случае целью является понижение количества читеров до абсолютного нуля.

Max Payne 3

Первыми столкновение читеров с читерами придумали именно в Max Payne 3, а уже после эту идею переняли в Call of Duty: Warzone, популяризировав её настолько, что про неё даже стали массово писать в интернете.

реклама

Космический мультиплеерный симулятор EVE Online раньше часто мог носить звание кладезя читеров, но недавно создатели решили сажать злостных нарушителей правил в виртуальную тюрьму. Заключённых принудительно отсылали в космическое заключение, где они занимались добычей руды, реального толка от которой нет.

H1Z1

Бан в данной игре получили в один день сразу 25 тысяч человек, но возможность поиграть в любимый экшен всё равно осталась. Для этого от провинившихся игроков требовали публичное извинение на платформе YouTube. Пока что в содеянном раскаялось только четыре человека.

реклама

Мораль всех этих изысканных санкций против игроков такова: не используйте читы и наказанными не будете.