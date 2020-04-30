Новый мод для The Witcher 3 существенно улучшает качество лиц и делает мимику плавной
Мы уже не раз рассказывали вам о всевозможных модах для культовой The Witcher 3. Несомненно, все они были полезны и нужны пользователям. Сегодня мы вновь вернемся к теме интересных модификаций, улучшающих игровой процесс. На этот раз речь пойдёт о повышении качества лиц и мимики NPC.
реклама28 апреля мод под названием Lip Movement and HiRes Shadows on NPCs получил очередное обновление и львиную долю всех своих новых возможностей. Как мы знаем, изначально графика третьей части Ведьмака могла похвастаться своей красотой и наравне соревноваться с другими играми, но с момента выхода прошли годы. Теперь она выглядит не так впечатляюще, как раньше. На момент 2015 года сложно было сделать полноценную мимику и красивые черты лица у всех неигровых персонажей. Несмотря на старания студии, у них это получилось лишь частично. Сейчас исправить эту ошибку способны маленькие поправки. Например, маленькая модификация.
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Моддер с ником rmemr позиционирует своё творение как незаменимый атрибут любого игрока в The Witcher 3, ведь в игре масса заданий, связанных с NPC. Улучшить качества их лиц и сделать движения губ более реалистичными моддер решил самостоятельно, заменив некоторые значения в файлах. У него получилось, притом, без потерь производительности. С использованием мода мимика стала гораздо последовательнее.
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