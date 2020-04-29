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Последние дни мы видели множество интересных новостей по поводу прошивки MIUI. В них говорили и про дату выхода, и про устройства, которые будут поддерживать следующую версию, и даже о том, какие функции станут доступны в MIUI 13. Про фирменную оболочку ColorOS от Oppo такого не скажешь. О ней не так много известно, про неё не рассказывают на каждом сайте, но тем не менее, она оказалась популярнее.

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Сегодня представителем компании Oppo было официально заявлено, что ColorOS преодолела новый порог по числу активных пользователей во всём мире – 350 миллионов человек. На данный момент она доступна на 72 языках и отлично работает в 140 странах мира. Для сравнения с главным конкурентом в лице Xiaomi, в прошлом году её прошивка насчитывала более 280 миллионов пользователей, что значительно меньше чем у Oppo.

Стоит отметить, что ColorOS абсолютно ничем не хуже MIUI. Прошивка базируется на ОС Android 10, работает максимально плавно и в целом удобна в использовании. Кроме того, внешний вид оболочки тоже отличается стильным оформлением. Недавно в неё добавили тёмную тему и совершенно новый интерфейс. Система безопасности улучшается с каждым новым обновлением.