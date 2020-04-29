Фирменная прошивка MIUI теперь уступает ColorOS по числу пользователей — 280 миллионов против 350 миллионов
Последние дни мы видели множество интересных новостей по поводу прошивки MIUI. В них говорили и про дату выхода, и про устройства, которые будут поддерживать следующую версию, и даже о том, какие функции станут доступны в MIUI 13. Про фирменную оболочку ColorOS от Oppo такого не скажешь. О ней не так много известно, про неё не рассказывают на каждом сайте, но тем не менее, она оказалась популярнее.
рекламаСегодня представителем компании Oppo было официально заявлено, что ColorOS преодолела новый порог по числу активных пользователей во всём мире – 350 миллионов человек. На данный момент она доступна на 72 языках и отлично работает в 140 странах мира. Для сравнения с главным конкурентом в лице Xiaomi, в прошлом году её прошивка насчитывала более 280 миллионов пользователей, что значительно меньше чем у Oppo.
Стоит отметить, что ColorOS абсолютно ничем не хуже MIUI. Прошивка базируется на ОС Android 10, работает максимально плавно и в целом удобна в использовании. Кроме того, внешний вид оболочки тоже отличается стильным оформлением. Недавно в неё добавили тёмную тему и совершенно новый интерфейс. Система безопасности улучшается с каждым новым обновлением.
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