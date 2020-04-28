Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Во все современные операционный системы обязательно встроен антивирус, чтобы не допустить заражение компьютера вредоносными программами. Как правило, они отлично срабатывают против базовых троянов и тому подобных "слабеньких" уязвимостей, но не всегда хороший антивирус означает полноценную защиту. Проведённое исследование экспертами из команды Rack911 Labs полностью доказывает беззащитность многих системных антивирусов.

реклама

Все взломанные антивирусы



Экспертами были обнаружены бреши в безопасности сразу 28 антивирусов. Среди них есть и самые популярные: Windows Defender, Kaspersky, Avast, и McAfee. Новая уязвимость под названием Symlink даёт хакеру возможность свободно удалять любые файлы с компьютера, и соответственно, нарушать работу системы.После заражения компьютера данным вирусом, который передается через отдельные маленькие файлы, антивирус немедленно находит его и помещает в карантин или вовсе удаляет. Казалось бы, всё как нужно, но уязвимость только этого и добивается. В момент удаления вредоносных программ, вирус подменяет их на файл, необходимый для функционирования самой системы защиты. Другими словами, неподготовленные антивирусы удаляют сами себя, ни о чём не подозревая.

реклама