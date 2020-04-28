Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Windows, macOS и Linux обнаружены уязвимости, заставляющие антивирус самоуничтожаться

для раздела Блоги
1
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Во все современные операционный системы обязательно встроен антивирус, чтобы не допустить заражение компьютера вредоносными программами. Как правило, они отлично срабатывают против базовых троянов и тому подобных "слабеньких" уязвимостей, но не всегда хороший антивирус означает полноценную защиту. Проведённое исследование экспертами из команды Rack911 Labs полностью доказывает беззащитность многих системных антивирусов.

реклама

Экспертами были обнаружены бреши в безопасности сразу 28 антивирусов. Среди них есть и самые популярные: Windows Defender, Kaspersky, Avast, и McAfee. Новая уязвимость под названием Symlink даёт хакеру возможность свободно удалять любые файлы с компьютера, и соответственно, нарушать работу системы.

Все взломанные антивирусы


После заражения компьютера данным вирусом, который передается через отдельные маленькие файлы, антивирус немедленно находит его и помещает в карантин или вовсе удаляет. Казалось бы, всё как нужно, но уязвимость только этого и добивается. В момент удаления вредоносных программ, вирус подменяет их на файл, необходимый для функционирования самой системы защиты. Другими словами, неподготовленные антивирусы удаляют сами себя, ни о чём не подозревая.

реклама

Источник.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
167
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
92
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
44
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
53

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 167
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
24 апреля 2020 92

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
26
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
103
Цена на Xiaomi Redmi Note 8 опустилась до 137 долларов, снизившись на 45 долларов
8
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
6
Новая Assassin’s Creed будет про историю тамплиеров – орден ассасинов перешёл на второй план
42
Blackview BV9900 Pro с тепловизором доступен по скидке на AliExpress
1
Первые достоверные подробности о сроках выхода и некоторых характеристиках настольных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии
36
Honor X10 получит 120-Гц дисплей и будет стоить от 280 долларов
2
Стала известна возможная дата и время анонса видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere
10
Intel Core i9-10900K в паре с 4 модулями DDR4-3800 превзошёл AMD Ryzen 9 3950X в бенчмарке 3DMark Time Spy
35
Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности
14
Xiaomi Redmi Note 8 упал в цене до рекордно низкого уровня
4
Zen 4 и DDR5: определён курс развития настольных процессоров AMD на 2022 год
45
GeForce GTX 1060 3GB в 2020 году - тестирование популярной видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
8
Alien Blackout раздают бесплатно на Android и iOS
5
Анонсирована оболочка MIUI 12 – список нововведений
3
AMD против Intel в 2020-м - выясняем у кого преимущество и изучаем цены и характеристики
12
Рейтинг разгона DDR4 возглавляет ложный рекорд
2
Стоимость Intel Core i7-9700K снизилась до 330 долларов, а Core i5-9600K упал в цене до 190 долларов в магазине Microcenter
13
GPU AMD RDNA 2 с SoC Samsung Exynos станут основой Nintendo Switch следующего поколения
28

Популярные статьи

Неудавшийся суперкулер с Aliexpress
81
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
167
S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
59
Моя подборка ТОП-7 смартфонов бюджетной категории с поддержкой NFC
16
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
52
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
89
Сводка актуальной информации о Cyberpunk 2077 - ход разработки, детали сюжета и геймплея, информация о движке игры, предполагаемые системные требования и мультиплеер
23
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
17
Мой непростой опыт заказа через Яндекс.Еду во время самоизоляции
28

Сейчас обсуждают

Saint_Diver
03:36
А третью — когда будут раздавать :)
Подарок для геймера: в Steam можно забрать бесплатно Total War до 1 мая
Saint_Diver
03:34
Чему удивляться, если официальные системные требования к железу для установки Windows 10 следующие: 1) процессор с частотой1 гигагерц (ГГц) или быстрее или система на кристалле SoC; 2) ОЗУ: 1 гигабайт...
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
SEX ZNAKOMSTVA ✅
03:26
Первое дополнение к MechWarrior 5 Mercenaries задерживается на неопределённый срок
Saint_Diver
03:26
Здесь на графике 3800Х работал без турбобуста 100%
Intel Core i9-10900K в паре с 4 модулями DDR4-3800 превзошёл AMD Ryzen 9 3950X в бенчмарке 3DMark Time Spy
SEX ZNAKOMSTVA ✅
03:26
Xiaomi Mi 10 Youth Edition оценили в 295-395 долларов: середняк с флагманскими особенностями
SEX ZNAKOMSTVA ✅
03:25
NVIDIA завершила приобретение Mellanox
SEX ZNAKOMSTVA ✅
03:25
Штурм 10-нм техпроцесса пока дорого обходится компании Intel
SEX ZNAKOMSTVA ✅
03:24
Intel Core i7-9700K vs AMD Ryzen 7 3700X vs 3800X - тестирование HardwareTimes
SEX ZNAKOMSTVA ✅
03:24
Nvidia объявила, что она проведет долгожданное выступление GTC 2020 онлайн 14 мая
SEX ZNAKOMSTVA ✅
03:24
GALAX представила GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition для женской аудитории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем