В Windows, macOS и Linux обнаружены уязвимости, заставляющие антивирус самоуничтожаться
Во все современные операционный системы обязательно встроен антивирус, чтобы не допустить заражение компьютера вредоносными программами. Как правило, они отлично срабатывают против базовых троянов и тому подобных "слабеньких" уязвимостей, но не всегда хороший антивирус означает полноценную защиту. Проведённое исследование экспертами из команды Rack911 Labs полностью доказывает беззащитность многих системных антивирусов.
рекламаЭкспертами были обнаружены бреши в безопасности сразу 28 антивирусов. Среди них есть и самые популярные: Windows Defender, Kaspersky, Avast, и McAfee. Новая уязвимость под названием Symlink даёт хакеру возможность свободно удалять любые файлы с компьютера, и соответственно, нарушать работу системы.
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