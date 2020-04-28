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Всем известна ситуация, когда вы нашли в интернете идеальный сериал. В нём есть и потрясающий сюжет, и крутые главные герои, и всё, что любо душе и сердцу, но со временем он закончился. Долгое и мучительное ожидание продолжается иногда многими годами, однако сериала "Ведьмак" это, к счастью, не касается. После ошеломительного успеха, разработчики запланировали новый сезон на 2021 год, а сегодня приподняли завесу тайны, скрывающую сюжет.

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Геральт ожидает продолжения работ над сериалом Недавно из-за пандемии коронавируса съёмки сериала были остановлены на неопределённый срок. Означает это, что выход тоже ненадолго затянется. Возможно, это даже хорошо, ведь за это время интерес поклонников саги только подогреется, и отдача сериала станет больше. Никаких дополнительных подробностей шоураннером открыто не было. А как вы думаете, вторая часть станет такой же популярной как первая? Напишите своё мнение в комментариях.

Шоураннер сериала от Netflix Лорен Хиссрич не смогла заставить себя долго скрывать интересные всем детали и поведала немного о продолжении экранизации. По её словам, следующая часть гораздо больше расскажет про двух Нильфгаардцев: Кагыре и Фрингилии, покажет их прошлое и затронет главный мотив – причину начала войны с южным государством.