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Сегодня компанией Xiaomi была анонсирована фирменная оболочка MIUI 12. Несмотря на то, что она принесёт массу новых функций, возможностей и нововведений, разработчики уже начали готовиться к созданию следующей версии, которая планируется примерно на май следующего года.

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Китайский производитель несколько часов назад запустил новый опрос, целью которого является узнать у пользователей, чего они ждут от MIUI 13, и какие опции понадобятся в скором времени лично им. Опрос про следующую MIUI затронул очень много популярных разделов, таких как: умный дом, съёмка фото, аккумулятор и питание, здоровье, офис, автомобиль, взаимодействие между устройствами, путешествия, сервисы для пожилых, темы, внешний вид, защита и конфиденциальность, облачные сервисы, анимации, шопинг, образование, музыка, звуковые настройки, безопасность, коммуникации, социальные сети, настройка под себя и т.д.

Всё это говорит о том, что разработчики MIUI заинтересованы в процветании оболочки и её будущем. Они улучшают систему и всячески реорганизуют вид оболочки. Возможно, в будущем китайские разработчики откроют проект не только для жителей одной страны, но и для всех, чтобы каждый человек, использующий MIUI, внёс в неё свою лепту и как-то усовершенствовал существующий механизм.