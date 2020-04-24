Новое обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы без ведома пользователей
Операционная система Windows 10 давно стала поводом для насмешек со стороны интернет пользователей. Как правило, большая часть негатива в сторону "десятки" припадает на частые обновления, которые то и дело создают массу проблем. На их решение уходит время и силы, но почти каждое новое обновление снова что-то ломает.
рекламаНа этот раз с обновлением KB4549951 произошла фатальная ошибка. Во время работы компьютера, система Windows 10 самостоятельно удаляла некоторые приложения, не уведомляя об этом владельца. Пользователи, скачавшие апдейт, жалуются, что новое обновление перемещает в корзину или безвозвратно удаляет не только приложения и игры, а ещё и важные фотографии, а также отдельные файлы. У нескольких людей очистились абсолютно все документы старше недели.
Скорее всего сбой может быть связан с проблемами во время переустановки системы, но это лишь предположение самих пользователей. Никакой официальной информации от Microsoft не поступало, компания пока что не отреагировала на проблему. Совсем недавно другое обновление обвиняли в создании синего экрана. Тогда недочёт был вовремя взят под контроль и устранён. Возможно, так будет и сейчас.
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