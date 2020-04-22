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Все геймеры наверняка слышали о мобильной платформе Ryzen 4 000 U/H, основанной на 7-нм техпроцессе и архитектуре Zen 2. Её хорошая производительность и отменное энергопотребление убедило многих пользователей, а в особенности геймеров, что она заслуживает внимания. Несмотря на прекрасные показатели, ноутбуков с данной платформой крайне мало, они в дефиците. Вскоре компания AMD собирается это исправить.

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Сообщил об этом бывший вице-президент Alienware и нынешний главный директор AMD по играм Фрэнк Азор. По его словам, апрель и март 2020 года принесут большое количество ноутбуков на Ryzen. Некоторые из них даже смогут похвастаться дискретной видеокартой AMD Radeon, но отнюдь не все. Конечно, ничего более конкретного им заявлено не было.

Предположительно можно сказать, что это будут Ryzen 4 000 серии. Такой вариант – единственное вероятное решение, так как AMD обязана предоставить своим пользователям максимально эффективные и качественные решения. Точные даты появления Ryzen в ноутбуках неизвестны. Возможно это произойдёт уже завтра, возможно через неделю или месяц.