Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

DOOM Eternal – шутер про убийцу злых демонов, который с помощью различного оружия уничтожает целые полчища врагов. Несмотря на то, что рекомендуемые системные требования у игры наравне Intel Core i7-6700K и NVIDIA GeForce GTX 1060, текстуры, освещение и тени всё равно оставляют желать лучшего. Прорисовка сделана качественно, но чего-то не хватало. Наверное, более реалистичной графики. Внедрением её занялся моддер, выложив свой проект в открытый доступ.

реклама

Несколько дней назад в сети появился новый мод под названием DeLighter. Целью его является значительное улучшение атмосферы игры и дополнительная настройка системы освещения. При использовании модификации игра приобретает небывалую раньше реалистичность путём удаления лишних пятен света от противников и самого главного героя. Никакой потери производительности при этом не наблюдается.

Чтобы максимально угодить каждому пользователю, мод сделали в виде двух вариантов. Первый понижает освещение у демонов и игрока, но силуэты остаются чётко видны при любом расстоянии. Второй полностью удаляет все ненужные источники освещения и показывает игру наиболее реально. Оба они улучшают игровой процесс в лучшую сторону, поэтому точно заслуживают внимания.

Загрузить мод.