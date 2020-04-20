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После выхода "симулятора курьера" Death Stranding, все фанаты хотели купить себе снаряжение или хоть что-то, напоминающее о Сэме Бриджесе – главном герое игры. Это желание вскоре было полностью удовлетворено, хоть и не сразу. Немецкие дизайнеры из компании Acronym разработали специальную куртку, которая идеально совмещает в себе стиль и необычное оформление, связанное с игрой.

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Куртка создана в очень мрачном, характерном игре дизайне. На груди расположили большой жёлтый карман, в котором в игре лежала заинтриговавшая всех колба с маленьким ребёнком. Во всём остальном куртка очень удобна в использовании: несколько других карманов на рукавах и держатель для наушников на воротнике, основанный на магнитном притяжении.

Как и стоило ожидать, куртка мгновенно взлетела на верх популярности, хоть цена на неё, честно говоря, "кусалась". Приобрести красивый реквизит на сайте продавца можно было за 1 900 долларов, но в данный момент эта возможность уже недоступна. Куртка оказалась в дефиците, так как разработчики и не догадывались, что их творение раскупят в течении короткого времени. Напомним, что уже в июне этого года всполошившая интернет Death Stranding выйдет на персональные компьютеры и оценить игру смогут геймеры на всех платформах.