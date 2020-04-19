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Все, наверное, знают о частых скандалах, связанных с лутбоксами. В последнее время их хотят запретить всё больше людей, ссылаясь на то, что они портят людскую психику и морально травмируют пользователей. Несколько раз это уже было доказано, но сегодняшний случай точно выделился из всех прошлых казусов. Если кратко, то из-за ящиков геймер попал в психбольницу и потерял много-много денег.

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На территории Китая существует большое количество различных онлайн-игр, но большие доходы имеют не только самые популярные (Dota 2, WoT и т.д.). Недавно ролевая MMORPG Tales of Wind приобрела за счёт своего фаната 15 тысяч долларов. Гражданин из Тайваня по имени Ляо так увлекся захватывающей игрой, что не заметил, как "отнёс" в неё целое состояние.

Запланировав выбить себе 6 уникальных игровых предметов, он тратил деньги день за днём. Как результат, из шести ожидаемых предметов, ему не удалось получить ни один, но вместо этого игра подарила фанату 3133 самых обычных, не дающих крутых особенностей или ощутимого преимущества. Посчитав произошедшее несправедливостью, мистер Ляо подал на разработчика в суд, заявив, что лутбоксы ввели его в сильное заблуждение. Однако, заведённое дело только ухудшило его состояние, так как оказалось, что он потратил деньги, взятые в банке в кредит. В связи с этим суд отправил геймера на принудительное лечение в лечебницу для душевнобольных.