Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно известной китайской компанией XMG был выпущен ноутбук Apex 15, единственной отличительной особенностью которого стало наличие 16-ядерного AMD Ryzen 9 3950X, привлекающего многих оверклокеров большими возможностями разгона. Через некоторое время энтузиаст с ником Der8auer решил проверить, каких именно значений сможет достигнуть лэптоп и взялся за его модернизацию.

реклама

Изначально в "арсенале" блогера был 12-ядерный Ryzen 9 3900, но для более эффектного тестирования он заменил его на мощнейший 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X. Также им были заменена не слишком производительная оперативная память и устаревший накопитель. Конечно, прежде чем заняться тестированием, нужно было обязательно обработать термопастой ключевые компоненты. Сделав всё это, блогер наконец перешел к интересующей всех части.

Напомним, что в стандартном режиме чип потребляет около 56 Вт и греется до 75°, что уже немало для ноутбука. Результаты тестов в бенчмарке Cinebench R20 показали, что в однопоточном режиме он выдал 474 балла, а в многопоточном 6 900-7 016 баллов. Разгоняя чип ещё больше с помощью жидкого азота, его производительность повысилась аж до 9 215 очков, а температура упала на 55°. Для сравнения, обычная настольная система с такой же конфигурацией выдаёт значительно меньше.