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Пандемия коронавируса продолжает наступать на все сферы человеческой деятельности. На данный момент им заразилось уже около 2.2 миллионов населения Земли. Цифра эта, конечно, не сильно отражает реальность, так как многие являются носителями вируса, но даже не подозревают о том, что он у них есть. Чтобы избежать массовых заражений, в России уже был введён режим самоизоляции, но несмотря на это, полностью остановить эпидемию не удалось.

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Дабы ещё больше оградить население, президент РФ Владимир Путин создал единый перечень для защиты от COVID-19 и мер безопасности, которые нужно принять. В частности, в нём говорится о возможности привлечения средств Вооружённых Сил. Соответствующее задание им было отдано министерству обороны на рассмотрение не позже 22 числа текущего месяца.

Кроме этого, глава государства отметил важным в самое краткое время сформировать единый федеральный реестр, в котором будут отмечены все средства защиты для медиков, важное оборудование и всё необходимое для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Означает это, что в скором времени страна будет полностью готова к будущим вспышкам, если таковые будут. Подробнее об этом вы можете прочитать тут.