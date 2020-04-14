PlayStation 4 Pro за 4 000 рублей в месяц – «Связной» устраивает временную акцию
Все мы знаем, что очень редкие производители любят делать большие скидки на свои товары. Их можно сосчитать по пальцам. Одной из самых непоколебимых цен всегда могла похвастаться Sony. Она практически никогда не продавала электронику по сниженным ценам, но иногда случается так, что скидки на популярные вещи исходят не от производителя, а непосредственно от ритейлеров, занимающихся реализацией товара.
рекламаИменно так и появилась временная скидка на самую продаваемую консоль в мире Sony PlayStation 4 Pro, которую устроила сеть магазинов "Связной". Данный продавец предлагает приобрести PS4 Pro на руки всего лишь за 4 000 рублей, но не всё так просто, как хотелось бы. В данном случае речь идёт о беспроцентной рассрочке. Каждый желающий может забрать приставку прямо сейчас по выгодной цене, но столько же придется выплачивать магазину в течение 10 месяцев с момента покупки. По итогу, никаких переплат или процентов не будет.
Возможность заказа PlayStation 4 Pro доступна в любое время, но только для лиц, достигших 18 лет. Напомним, что данная консоль имеет жесткий диск 1ТВ, кастомный чип AMD “Jaguar” с частотой 1.6 ГГц и Ultra HD 4K разрешение (3840 х 2160).
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